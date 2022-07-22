Путин обсудил с Шульгиновым подготовку к отопительному сезону в Донбассе Крыму и Калининграде

Фото, видео: Дмитрий Рогулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский энергетический сектор полностью готов к предстоящей зиме, чего не скажешь о европейских странах.

Республики Донбасса и другие освобожденные территории не останутся без тепла и света. Россия активно помогает ремонтировать поврежденные магистральные линии, восстанавливать энерго- и газоснабжение. Об этом Владимиру Путину доложил министр энергетики Николай Шульгинов. Также он рассказал о подготовке к зиме.

«Именно в это время года мы активно занимаемся подготовкой к осенне-зимнему периоду, поэтому второй вопрос: как идет эта работа с точки зрения готовности большой энергетики?» — спросил Путин.

«Наши, например, партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме», — доложил президенту Шульгинов.

Также на контроле газо- и электроснабжение Крыма и Калининграда. Причем, работать готовы и в изолированном режиме — с использованием подземного хранилища и покупок еще двух газовозов. Как подчеркнул министр, пока мировые энергетические рынки лихорадит, внутренний — стабилен.

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