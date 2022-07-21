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В Казани состоялся крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12

В торжественном мероприятии приняли участие порядка трех с половиной тысяч верующих.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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В Казани отметили крестным ходом 443-летие чудесного обретения Казанской иконы Божией Матери. В мероприятии приняли участие порядка 3500 верующих, уточнили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно утопающую в белых цветах икону, которую несут на своих плечах священнослужители.

Их путь проходил от Благовещенского собора под стенами Казанского кремля до собора Казанской иконы Божией матери. После началась на месте явления иконы в храме началась Божественная литургия.

Молебен провели вместе Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Сегодня, в день празднования явления чудотворной иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии во граде Казани в 1579 году, мы с вами особо чествуем первую годовщину со дня великого освящения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного Казанского собора столицы Татарстана», — отметил митрополит Казанский и Татарстанский.

Он также обратил внимание на то, что праздник привлек не только верующих республики, но и паломников с разных уголков РФ и мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чудесах и истории образа Казанской иконы Божией матери.

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