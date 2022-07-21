В ДНР открылась первая школа самбо

Секция будет работать в рамках проекта «Самбо в школы», который реализуется в 70 российских регионах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / x99; 5-tv.ru

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В поселке Мангуш Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо. Она будет работать в рамках проекта «Самбо в школы», который охватывает 70 российских регионов.

На открытии школы присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин.

«Наши возможности расширяются, потому что Россия становится ближе. И все проекты, которые есть в регионах Российской Федерации, становятся доступными и для нас. 20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в республике проекта „Самбо в школы“. Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», — цитирует Пушилина Telegram-канал «Единой России».

Как сообщал 5-tv.ru, что главы Луганской и Донецкой народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом и движением «Здоровое Отечество» о строительстве около пятидесяти детских и спортивных площадок в Донбассе.

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