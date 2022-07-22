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Урожай не пропадет: более 80 единиц сельхозтехники передадут Херсонщине и Запорожью из Крыма

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Более 80 единиц сельхозтехники передадут Херсону и Запорожью из Крыма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Никакие санкции не помешают плановым работам: все просчитано до мелочей.

Крым передаст Херсонской и Запорожской областям больше 80 комбайнов. Шесть из них уже прибыли в Мелитополь. На освобожденных территориях сейчас как раз начинается уборочная, и машин для работы не хватает — часть была разобрана или вывезена за пределы областей.

По словам специалистов, главный плюс привезенных комбайнов — в условиях санкций не нужно ломать голову, где взять расходники и детали для ремонта.

«Данные машины производятся у нас. Соответственно, запчасти наши. То есть в ремонте нет никаких проблем. Соответственно, даже если что-то во время уборки случится, машина будет отремонтирована в кратчайшие сроки», — подчеркнул сборщик комбайнов Евгений Иванов.

Для каждой машины есть запас запчастей для экстренного ремонта — починить комбайн можно будет прямо в поле. В ближайшие недели аграриям предстоит собрать урожай с двух миллионов гектаров полей. В первую очередь, зерно направят жителям освобожденных территорий.

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