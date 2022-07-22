Что за зверь такой: медик назвал загадочную болезнь, лишающую людей слуха

К недугу склонны все люди. Но как его распознать и лечить?

Несмотря на повсеместное развитие медицины, а также методов лечения различных заболеваний, науке до сих пор неизвестны причины возникновения некоторых из них. Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал журналистам, какой недуг способен лишить человека слуха.

«Точная причина возникновения болезни Меньера неизвестна. Склонны к ней все. Слава богу, она возникает уже не в детском возрасте. Но это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Снижается слух. Человек однажды утром просыпается и обнаруживает, что он не может встать, настолько сильным бывает головокружение. Из-за этого же возникает тошнота», — прокомментировал специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, в так называемой «улитке» звуковой сигнал преобразуется из аналогового в цифровой. Он-то и воспринимается мозгом. В специальной лимфе есть некие кристаллики, раздражающие звуковой нерв при ее колебании. При болезни Меньера происходит повышение давления в органе, сопровождаемое снижением слуха.

В борьбе с недугом есть сложности. Речь идет о наличии множества способов лечения, но эффективных среди них в полной мере до сих пор нет. Используются мочегонные и препараты от укачивания. Можно воспользоваться и хирургическим вмешательством, чтобы выпустить часть лимфы.

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