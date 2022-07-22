После роста в 50%, в сентябре ожидается еще один скачок цен.

Фото, видео: Depositphotos / dpandr; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. По данным агентства Bloomberg, владельцы 8,5 миллиона домов будут не в состоянии оплатить счета за электроэнергию и отопление. Тарифы уже подскочили на 50%, и в сентябре, как говорят эксперты, ожидается очередной скачок цен. Минфин уже выделил 12 миллионов фунтов для помощи малоимущим, но этого явно не достаточно.

К введению экстренных мер готовятся и в Германии. Глава МИД Анналена Бербок уже заявила о риске народных волнений из-за нехватки газа.

Депутаты бундестага открыто говорят, что экономическое противостояние с Россией пора прекращать. В первую очередь, из-за энергоносителей, без которых не смогут работать промышленные предприятия.

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
57.39
0.91 57.76
0.65
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

16:56
Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже
16:42
Зачем подменили гроб? Раскрыты странные подробности похорон Пьера Нарцисса
16:32
Сирийские военные заблокировали колонну американской техники
16:27
«Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ
16:11
Бумеранг может вернуться: каких ответных мер Путина больше всего боится Байден?
16:08
Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»

Сейчас читают

Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
Боевики ВСУ расстреляли пытавшихся сбежать заложников в Святогорске
«Оплакан теплыми слезами родных»: появилось видео похорон Нарцисса в Камеруне
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год