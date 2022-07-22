Не в состоянии платить за электроэнергию и отопление 8,5 млн домовладений Британии
После роста в 50%, в сентябре ожидается еще один скачок цен.
Фото, видео: Depositphotos / dpandr; 5-tv.ru
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Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. По данным агентства Bloomberg, владельцы 8,5 миллиона домов будут не в состоянии оплатить счета за электроэнергию и отопление. Тарифы уже подскочили на 50%, и в сентябре, как говорят эксперты, ожидается очередной скачок цен. Минфин уже выделил 12 миллионов фунтов для помощи малоимущим, но этого явно не достаточно.
К введению экстренных мер готовятся и в Германии. Глава МИД Анналена Бербок уже заявила о риске народных волнений из-за нехватки газа.
Депутаты бундестага открыто говорят, что экономическое противостояние с Россией пора прекращать. В первую очередь, из-за энергоносителей, без которых не смогут работать промышленные предприятия.
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