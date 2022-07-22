Звезда «Мажора» Александр Дьяченко заявил о госпитализации матери. По словам известного актера, женщина находится в тяжелом состоянии. Он признал всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.

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