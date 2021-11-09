Мучается от боли и еле ходит: Дьяченко борется с неизлечимым заболеванием

Артист признался, что из-за болей в коленях и позвоночнике почти лишился возможности ходить.

Актер Александр Дьяченко признался, что ежедневно ощущает нестерпимые боли в коленях. Летом артист перенес коронавирус, одним из последствий которого стало неизлечимое заболевание — артроз коленных суставов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Мои послековидные проблемы множественные и главная из них сейчас — проблема с коленями. Боль в суставах и позвоночнике — одна из самых распространенных патологий у переболевших. Многие из тех, кто слушает меня сейчас, очень хорошо знают, о чем я говорю. Я обращался в несколько клиник, платил большие деньги, следовал рекомендациям врачей и готовился морально к долгому и болезненному лечению, ежедневно мучаясь от боли, которую снять никакими способами не удавалось. Хотя бы убрать боль…» — написал он.

Из-за проблем с ногами звезда фильма «Женская интуиция» с трудом мог ходить. Он отметил, что и думать перестал о ходьбе по лестнице или прогулках на лошади.

Однако в последнее время болезнь отступила. Ему помогли друзья, которые посоветовали отличного физиотерапевта.

Злополучную инфекцию Дьяченко перенес тяжело, фактически он оказался прикован к постели, так как сильно болели ноги. Долгое время он боролся с астеническим синдромом. Стоять на ногах артист мог секунд 20, а после его накрывал звон в ушах, голова кружилась. Даже во время выписки сам идти актер не мог: до такси его везли на каталке.

Плохое самочувствие и целые недели, проведенные в кровати, сказались на внешнем и виде: Дьяченко набрал десять килограммов, его стала накрывать депрессия. Работа — вот что помогает справляться артисту с дурными мыслями. Он намерен внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы поскорее полноценно вернуться к съемкам и игре в театре.

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