Дерматолог рассказала, что нельзя делать при получении солнечного ожога

При ухудшении физического состояния необходимо обратиться к врачу.

Большинство людей, которые получили солнечный ожог, не придают этому особого значения. Но это в корне неверно, ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было никаких осложнений. Дерматолог Мария Журавлева рассказала про алгоритм оказания помощи при солнечном ожоге.

«Солнечный ожог — это воспаление кожи, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей типа В», — отметила эксперт.

По мнению врача, ожоги бывают двух степеней тяжести. Для первого типа характерно покраснение кожи, для другого - появление пузырей. В обоих случаях появляются отеки и повышается температура тела.

«Если у вас случился солнечный ожог, постарайтесь охладить кожу. Можно принять холодный душ или полежать некоторое время в ванной с прохладной водой», — рассказывает Журавлева.

Также после водных процедур кожу тела необходимо вытирать аккуратно, а лучше всего просто промокнуть мягким полотенцем. Для предотвращения неприятных последствий можно увлажнить кожу с помощью геля или крема с содержанием алоэ.

При появлении озноба можно выпить ибупрофен согласно дозировке и в ближайшие дни стараться не находиться на солнце. Если же контакт неизбежен, то нужно надеть закрытую одежду. Еще из-за ожога организм обезвоживается и поэтому нужно пить много воды.

«Появившиеся в результате солнечного ожога пузыри сдирать, прокалывать ни в коем случае нельзя», — подытожила врач в беседе с МедикФорум.

В случае солнечного ожога не рекомендуется использовать жирные мази, они могут лишь усугубить ситуацию. При этом пораженную кожу тереть мочалкой и принимать горячий душ нельзя.

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