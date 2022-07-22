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Летний ажиотаж: россияне продают места в очереди за финской визой

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 90

В Петербурге продают места в очереди за финской визой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За границей граждан необъятной ждут с нетерпением: из-за необдуманных действий «коллективного Запада» едва не разорились.

Предприимчивые жители Петербурга начали продавать места в очереди за финской визой. Объявления размещают в сети. Цены доходят до 20 тысяч рублей. Сдать документы предлагают уже в июле, в то время как записаться в визовый центр официально можно только на сентябрь.

При этом на автобусы в Хельсинки свободных мест уже нет. Все билеты раскупили.

«Ажиотаж связан с тем, что большая часть юга России недоступна для прямого авиасообщения. Плюс к этому курс рубля способствует тому, чтобы сейчас выгодно отдыхать за границей», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

После открытия границ из России в Финляндию и Эстонию ежедневно выезжают до десяти тысяч человек. Правда, туристов интересуют вовсе не красоты Скандинавии — первым делом идут в магазины, которые едва не разорились без российских гостей.

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