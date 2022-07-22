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Вот это скорость: Бритни Спирс выложила десять откровенных фото за час

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Никита Кротов
Никита Кротов 414

Бритни Спирс выложила десять откровенных фото за час

Фото, видео: Instagram* / britneyspears

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Подписчики посоветовали звезде зарегистрироваться на сайте, подходящем для особо «горячих» кадров. Все-таки среди подписчиков есть и несовершеннолетние.

Бритни Спирс решила порадовать своих поклонников неожиданной выходкой. Звезда выложила в социальные сети обнаженные фотографии. За один час их было десять штук. Снимки сделаны на кровати одного из лондонских отелей. Певица позировала, надев бикини цвета леопарда, затем разделась полностью, но при этом интимные части тела были закрыты эмодзи.

Однако на этом исполнительница не остановилась, добавив к откровенному контенту видео, где она, смеявшись вертится на кровати. Некоторые комментаторы даже рекомендовали Бритни Спирс завести профиль на одном из специализированных сайтов, а кто-то просто посчитал, что селебрити банально заскучала.

Вот это скорость: Бритни Спирс выложила десять откровенных фото за час

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Instagram* / britneyspears

2/5

Instagram* / britneyspears

3/5

Instagram* / britneyspears

4/5

Instagram* / britneyspears

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Instagram* / britneyspears

Бритни Спирс третий раз замужем. Ее избранник модель и фитнес-инструктор Сэм Асгари. Церемония бракосочетания состоялась в начале июня. Мероприятие посетили около ста человек. Со стороны 40-летней невесты присутствовал только ее брат Брайан. Разница в возрасте у пары составляет 12 лет. Из-за нервного срыва на фоне развода дива долгое время официально находилась под опекой отца, который контролировал по решению суда буквально всю ее жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему никто не верит в любовь Асгари к Бритни Спирс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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