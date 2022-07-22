Центробанк продлит ограничение на выдачу наличной валюты для физлиц в сентябре

Центробанк России принял решение о продлении ограничения на выдачу наличкой иностранной валюты физическим лицам в сентябре. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, ведомство будет вынуждено продлить ограничения, потому что банки должны иметь возможность обеспечивать права всех граждан на открытые раньше валютные счета.

Она добавила, что люди должны иметь право получать сумму со своих валютных счетов в рамках разрешенного лимита в десять тысяч.

«Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом», — отмечает Нибиуллина.

Также глава ЦБ сообщила, что на данный момент не стоит ожидать улучшений со ввозом валюты в страну, так как запреты недружественных стран о ввозе в Россию налички продолжают действовать.

Ограничения на покупку иностранной валюты начали действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Согласно им, клиент банка может снять со своего счета снять до десяти тысяч долларов.

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