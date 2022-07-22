Шойгу и Гуттериш подписали два важных документа для решения продуктового кризиса

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Европейский политик подписал предложенный министром Меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставкам российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

В разговоре Гуттериш отметил богатый опыт российского министра в разрешении проблем международного масштаба.

«Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», — сказал генсек ООН.

Он также указал на ключевое значение документа для решения зернового вопроса, которым международное сообщество было озабочено в последние месяцы.

Еще один важный документ, который стороны подписали в Стамбуле, касается вывоза зерна из украинских портов. Он содержит алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Россия согласилась содействовать этому процессу в случае, если ограничения на экспорт российских продуктов будут сняты.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», — резюмировал Шойгу в беседе с журналистами.

Заблокированные в черноморских портах грузы с украинским зерном стали для Запада поводом, чтобы обвинить Россию в искусственном создании продовольственного кризиса в мире. Однако Москва не раз подчеркивала, что готова участвовать в разрешении проблемы, если ее собственные интересы будут соблюдены, а суда не будут использоваться для поставки западного оружия на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких фундаментальных проблемах на Ближнем Востоке Шойгу говорил с министром обороны Турции Хулуси Акаром.