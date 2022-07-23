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Невролог назвала неожиданный фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 97

Невролог Милюхина рассказала о связи моющих средств с развитием аутоиммунных заболеваний у детей

Невролог назвала неожиданный фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

Фото: Depositphotos / OlgaZakrevskaya

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Чрезмерная забота матерей порой оборачивается большими проблемами. Как же этого избежать?

Активное использование матерями антибактериальных средств при уборке дома повышает риски возникновения у детей аутоиммунных заболеваний. Такое заявление в рамках пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?» сделала завотделением неврологии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина.

«Таким образом мы лишаем себя контакта с некоторыми патогенами в малых количествах, влияем на свою микрофолору, микрофлору кишечника. С кишечника запускаются процессы, в том числе нейродегенеративные», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что в подобных случаях чаще всего у дети рискуют получить рассеянный склероз. Таким образом чрезмерная забота и опека матерей может стоить ребенку здоровья.

В июне исследователи Медико-генетического центра Genotek поделились информацией о том, что у каждого шестого жителя РФ обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма после укуса инфицированного клеща. Ежегодно этот диагноз ставится примерно шести тысячам россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие опасные болезни указывает сухая кожа на локтях и коленях.

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