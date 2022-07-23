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Уйдет вслед за Джонсоном? Секретные документы Шольца оказались в помойке

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Spiegel: соседи Шольца нашли в мусоре выброшенные конфиденциальные документы

Уйдет вслед за Джонсоном? Секретные документы Шольца оказались в помойке

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Gora

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Немецкий канцлер вляпался в переделку, которая куда серьезнее, чем скандал из-за вечеринки во время коронавирусных ограничений.

В Германии произошел довольно серьезный политический скандал. Соседи Олафа Шольца обнаружили в мусорном баке возле дома канцлера документы, которые завизированы грифом «конфиденциально», сообщает Der Spiegel.

Особое внимание привлек секретный документ, в котором содержалась информация о недавнем саммите «Большой семерки». В нем содержались подробные данные о лидерах встречи и их супругах.

По версии издания, документы мужа вместе со своими записями выбросила жена канцлера ФРГ министр образования Бранденбурга Бритта Эрнст.

«При наличии грифа „для служебного пользования“ документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», — отмечают журналисты Spiegel.

Соседи Шольца отметили, что семья канцлера имеет привычку регулярно утилизовывать документы в обычную урну. Возможно, досье на семьи участников G7 далеко не первый секретный документ, который был выброшен в мусор.

Стоит отметить, что Шольц рискует пойти по дорожке Джонсона, карьеру которого «утопили» многочисленные скандалы. Ранее писал, что канцлер ФРГ имеет все шансы уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги.

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