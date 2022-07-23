Время отдыха или тревоги? Как кошмары влияют на качество сна и здоровье человека

В зависимости от частоты тревожных и пугающих сновидений влияние на организм разное, отметил сомнолог Бузунов.

Частые ночные кошмары способны истощать нервную систему человека и приводить к серьезным психологическим проблемам, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов в интервью RT.

Как объяснил специалист, пугающие сны человек начинает видеть тогда, когда мозг перерабатывает накопленную информацию, пытается адаптироваться к окружающей среде, ищет решения той или иной проблемы.

«Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — отметил врач.

А если человеку снятся кошмары с разными сюжетами, их стоит воспринимать как некий адаптационный элемент. Но больше всего стоит опасаться частых тревожных снов. Ведь они способны истощать нервную систему.

«Это самый плохой тип кошмаров, он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения», — привел пример специалист.

Со временем истощение нервной системы приводит к тревогам и депрессии, справиться с которыми поможет квалифицированный специалист.

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