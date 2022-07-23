Три человека погибли во время переправы через реку в Заполярье

В Мурманской области при переправе через реку Варзуга погибли три человека. Информация об этом появилась на официальном портале регионального управления СКР.

«Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась. В результате произошедшего погибли три человека 1961, 1970 и 1972 годов рождения», — уточнялось в заявлении.

Согласно данным, вечером предыдущего дня в трехместной лодке через Варзугу всего переправлялись шесть человек. Помимо всего прочего, ими перевозилось порядка ста килограммов строительного материала. Известно, что никто не имел спасательных жилетов. Трое, попав в экстремальную ситуацию, погибли.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Обстоятельства выясняются. Точные данные будут известны после проведения экспертизы.

До этого сообщалось, что в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке утонул 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Также в Крыму в середине июня в результате сильного ветра унесло матрас с двумя детьми. Их не смогли спасти 12 человек, бросившиеся на помощь. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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