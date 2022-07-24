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Возраст не помеха красоте: как не потолстеть после 40 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Гинеколог Коренная назвала сбалансированное питание залогом стройности после 40 лет

Возраст не помеха красоте: как не потолстеть после 40 лет

Фото: Depositphotos / mark@rocketclips.com

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С годами представительницам прекрасного пола становится все сложнее сохранить фигуру. Многие грешат на гормональные изменения. Но не все зависит от перемен в организме.

Чтобы после 40 лет сохранить фигуру и не поправиться, несмотря на замедление обмена веществ, женщине важно сбалансировано и правильно питаться. Об этом в интервью Газете.ru рассказала врач-гинеколог Вера Коренная.

При этом важно не только снизить количество потребляемых калорий, но и правильно комбинировать белки, жиры, углеводы. Также нельзя делать больших перерывов между приемами пищи.

«Возьмите с собой на работу несколько контейнеров с едой. Открывайте их каждые два-три часа и съедайте их содержимое. Таким образом, вы избежите больших перерывов и соответственно, уменьшите общий суточный калораж», — посоветовала специалист.

Всего же женщине в день будет достаточно 1500-2000 килокалорий. Если же потреблять меньше, высок риск, что организм испытает стресс. Вследствие чего начнет вырабатываться больше гормона кортизола, который отвечает за отложение жира. То есть женщина начнет резко и быстро набирать вес. Помимо нехватки калорий, к переизбытку кортизола приводит и недостаточный сон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лишний вес приводит к бессимптомному раку.

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