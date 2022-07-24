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Алферова ответила отказом на страстное желание Абдулова завести ребенка

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Бывшая супруга народного артиста предпочла карьеру материнству, считает вдова Николая Караченцова.

Алферова ответила отказом на страстное желание Абдулова завести ребенка

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Народный артист РСФСР Александр Абдулов страстно мечтал о ребенке от Ирины Алферовой и предлагал ей зачать, однако актриса отказалась. Об этом рассказала вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

По ее словам, Абдулов всегда тепло относился к детям, поэтому мысль об отцовстве была ему близка. Однако представления актера о счастливой семейной жизни не совпадали с представлениями Алферовой, с которой он состоял в отношениях.

«Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы. Алферова предпочла карьеру», — цитирует Поргину «Экспресс газета».

У Абдулова есть единственная дочь Евгения, но после смерти появилась информация о наличии у него внебрачных сыновей. Впрочем, до сих пор они не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова российского актера Александра Абдулова не посетила могилу мужа в его день рождения. Уже много лет у поклонников, родных и близких артиста есть традиция — появляться на месте последнего пристанища Александра два раза в год: в день рождения и в день смерти. Однако в этот раз Юлии Абдуловой не было в числе пришедших.

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