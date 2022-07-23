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«Осталось шесть евро»: отец Фриске рассказал о пропавших со счета внука деньгах

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 239

Отец покойной Фриске рассказал о пропавших со счета внука деньгах

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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Владимир Фриске продолжает войну с отцом мальчика Дмитрием Шепелевым. Разборки выходят на новые обороты.

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир подозревает телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате денег со счета сына Платона, которые оставила ему мать-певица, скончавшаяся от онкологии в 2015 году. Об этом дед Платона лично рассказал 5-tv.ru. Выносить конкретные обвинения Фриске не хочет. Он лишь констатирует: в сложном вопросе очень скоро разберутся следственные органы.

«Я знал, что так будет. Идет издевательство. На счету Платона было 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполниться 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», — сказал Владимир Фриске.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Папа покойной певицы отметил, что хочет, чтобы деньги вернулись на счет и были защищены до совершеннолетия Платона. После мальчик сможет распоряжаться ими: оплатить обучение или переехать в другую страну.

Кроме того, по словам Владимира Фриске, Шепелев препятствует его встречам с сыном Жанны. В то время как ребенок находится в Москве, телеведущий назначает встречи с ним за границей, а в случае, если Владимир говорит, что поедет на встречу, Платон внезапно заболевает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Платон, девятилетний сын телеведущего Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, унаследовал от родителей музыкальный слух. Отец в социальных сетях похвастался способностями своего наследника. Он опубликовал короткий ролик, в котором Платон виртуозно играет на электрогитаре.

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