Украинские военные снова обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские националисты нанесли очередной удар в районе Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации района Кирилл Стремоусов.

Как доложил Стремоусов, ГЭС в результате атаки не пострадала, а ракетный удар успешно отразили.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС», — заявил Стремоусов.

Кроме того, как добавили в администрации, критических разрушений в результате атаки нет — дамба не пострадала.

Незадолго до этого ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Боевики выпустили 12-ть снарядов из американской ракетной системы залпового огня HIMARS — все они были успешно отражены системами ПВО, защищающими город.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля, главными целями президент Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту от «геноцида и издевательств» мирного населения Донбасса.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Кирилла Стремоусова о том, что за обстрелами из HIMARS стоят специально обученные специалисты из США.