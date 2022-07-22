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Российские военные уничтожили четыре американские установки HIMARS

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 9

Еще недавно эти РСЗО считались непобедимыми, но российские войска развенчали этот миф раз и навсегда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Dustin Biven; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные за две недели уничтожили четыре пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Хваленое западное оружие поступательно выводили из строя в период с 5 по 20 июля. Две пусковых установки поражены в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР).

Еще одна боевая машина ликвидирована в районе Константиновки. Также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину HIMARS уничтожили в районе Красноармейска.

Войска РФ на своем примере развенчивает западный миф о неуязвимости и огневой мощи HIMARS, не давая украинским силовикам времени даже освоить в использовании американское оружие. Система считается одной из лучших разработок Запада, но неизбежно терпит поражение в столкновении с российской армией. На днях Минобороны показало реальные кадры уничтожения одной такой установки.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение военного эксперта Юрия Кнутова, доказавшего, что HIMARS отнюдь не явлются непобедимым оружием, в особенности, для такой армии, как войска РФ.

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