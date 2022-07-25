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Трэш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП с переворотом во время трансляции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Водитель автомобиля с интернет-звездами не справился с управлением при повороте и влетел в частную стоянку, протаранив несколько машин.

Трэш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП с переворотом во время трансляции

Фото: Telegram / Ньюсач/Двач, ВКонтакте / Подслушано у водителей | Ярославль

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Трэш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в серьезное ДТП в Ярославле во время прямой трансляции. Подписчики в реальном времени наблюдали за происходящим и стали свидетелями страшной аварии. Кадры с моментом и с места происшествия появились в соцсетях.

В погоне за популярностью звезды интернета решаются на самые шокирующие выходки. Некоторые стримеры желают быстро заполучить просмотры и внимание зрителей нестандартным поведением. Подобным форматом промышляли и герои сегодняшней истории — блогеры Кирюша и Лошадка. На своих трансляциях эпатажные интернет-мыслители ругаются матом, употребляют алкоголь и попадают в опасные ситуации.

В этот раз трэш-стрим закончился совсем не смешно. Водитель с Кирюшей, Лошадкой и еще одним человеком в салоне гнал на огромной скорости и не справился с управлением при повороте. В итоге автомобиль перевернулся и влетел в частную стоянку, протаранив другие машины.

На место событий сразу выехали две машины скорой помощи и сотрудники МЧС. По предварительной информации, никто не погиб. Двоих госпитализировали, третьему участнику аварии оказали помощь на месте, а четвертый незаметно скрылся с места ДТП. 

Все это время за произошедшим наблюдали зрители. ДТП их впечатлило. Телефон во время столкновения не получил повреждений, поэтому трэш-стрим продолжался. Однако прекратился он внезапно. Поклонники предположили, что человек, который помогал блогерам после аварии, украл их телефон и скрылся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский автобус попал в жесткое ДТП под Челябинском.

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