Эмин Агаларов признался в натянутых отношениях между его отцом и женой

Известный бизнесмен и певец Эмин Агаларов подтвердил слухи о натянутых отношениях между его супругой Аленой Гавриловой и папой Аразом Агаларовым. Поклонники уже давно заподозрили, что отец вокалиста не шибко принял жену певца. Поводом для сплетен стало отсутствие Араза Искандера оглы Агаларова на свадьбе сына.

«Они здороваются и прощаются», — охарактеризовал общение между близкими Эмир.

На вопрос об отношениях отца и жены Эмин Агаларов признался, что их вовсе нет. Он также отметил, мнение отца о его возлюбленной никак не влияет на его положение в семье. Оба бизнесмена давно придерживаются правила, что если одна сторона не принимает позицию оппонента, то это исключительно ее проблема.

«Мы давно уже определились, что если кто-то с чем-то не согласен, то это проблема того, кто не согласен. Получилось так, как получилось. У меня с отцом теплые отношения, а отсутствие отношений у отца и моей жены, это не проблема», — объяснил он в беседе с Надеждой Стрелец на ее на YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмин Агаларов заявил о воссоединении со второй женой.