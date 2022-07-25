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Саша Черно о появившемся у нее поклоннике во время разлада с мужем: «Бешенные эмоции»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 295

Звезда «Дома-2» Черно рассказала о сильном отдалении от мужа из-за двух претензий

Саша Черно о появившемся у нее поклоннике во время разлада с мужем: «Бешенные эмоции»

Фото: Instagram* / f_iosif91

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Звезда скандальной телестройки посетовала, что в отношениях с супругом Иосифом Оганесяном они не всегда вовремя могли друг друга услышать.

Бывшая участница «Дома-2» и по совместительству блогер Саша Черно призналась, что в последнее время их с мужем Иосифом Оганесяном отношения далеки от идеала. Девушка привыкла делиться с подписчиками подробностями личной жизни, поэтому не стала скрывать, что с супругом они сейчас больше дальние родственники, чем влюбленная пара.

«На данный момент у нас все очень не просто. Стали очень далеки за это время друг от друга, хотя изначально было всего две претензии. К сожалению, их вовремя не слышали, и я очень сильно отдалилась из-за этого», — разоткровенничалась в блоге экс-участница «Дома-2».

Однако, по словам девушки, сейчас они с мужем решили «начать все заново» и общими усилиями наладить отношения. Прокомментировала Саша Черно и недавние слухи о молодом поклоннике. По словам блогерши, любовника у нее нет, но новый знакомый подарил ей «бешеные эмоции».

«Я не представляю рядом с собой человека, который будет занимать роль моего мужчины, которому 20 лет. Эту историю притянули за уши, когда у нас произошел с Йосей раскол, а у меня появился этот новый знакомый, который максимально легкий и у меня были очень крутые бешеные эмоции, потому что я уже забыла, как это вообще», — цитирует Сашу Черно издание StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Эмин Агаларов заявил о воссоединении со второй женой Аленой Гавриловой.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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