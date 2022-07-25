Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 572

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новый день полон ярких впечатлений и захватывающих событий. Постарайтесь выбраться на прогулку в компании любимых людей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июля, убывающая Луна переходит в знак Водолея. Этот день звезды рекомендуют посвятить время развлечениям. Встречи с друзьями, походы в кино, театр или ресторан положительно скажутся на вашем ментальном здоровье.

Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

♈ Овен

В последнее время вы чувствуете себя не в своей тарелке. Особенно нерешительность проявляется в самые ответственные моменты, когда стоит быть максимально собранным. Такие изменения произошли из-за негативного прошлого опыта. Страх допустить ошибку поселился глубоко в сознании и не уходит. Постарайтесь оценить себя по достоинству и не поддаваться сомнениям.

Космический совет: идите вперед и не сомневайтесь в своих силах.

♉ Телец

Вашу голову посетила грандиозная идея и теперь вы будто перестали замечать окружающий мир, погрузившись в собственные размышления. Хорошо, когда человек чем-то интересуется, но в вашем случае это стало манией, которая пугает людей вокруг. Оглянитесь, реальность состоит не только из ваших фантазий.

Космический совет: прислушайтесь к своему окружению, вы упускаете нечто важное.

♊ Близнецы

Сегодня у Близнецов все валится из рук. В какой-то момент вы даже решили, что весь мир настроен против вас. В жизни наступил непростой период и лучшее, что можно предпринять — это спокойно пережить трудное время. Расслабьтесь за чашечкой теплого чая и наберитесь сил в спокойной обстановке.

Космический совет: не принимайте серьезных решений и воздержитесь от планирования.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

♋ Рак

Раки, вам не кажется, что вы слишком часто потакаете своим «хотелкам»? Исполнять желания, конечно, всегда приятно, но это не повод идти у них на поводу. Иногда нужно подумать о будущем и не поддаваться спонтанным порывам. Научитесь вовремя останавливаться и отказывать внутреннему ребенку, иначе рискуете оказаться в сложном финансовом положении.

Космический совет: позаботьтесь о своем материальном состоянии, не тратьте ресурсы впустую.

♌ Лев

Как бы не хотелось угодить всему миру, иногда следует угождать и самому себе. С этим у Львов в последнее время явно возникают проблемы. Что случилось с уверенными и волевыми представителями огненной стихии? Вы запутались и не знаете, в какую сторону направить скопившуюся энергию. Подумайте, что действительно делает вас счастливым. Неужели вы продолжите жить по чужому сценарию?

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу и освободитесь от тяжелых мыслей.

♍ Дева

Отдых и небольшая передышка необходимы каждому из нас. Однако Девы взяли себе настоящие каникулы и серьезно затянули с прокрастинацией. Вы слишком долго сбегали от ответственности и надеялись, что проблемы разрешатся сами собой. Пора подняться с ленивого дна и сделать первый шаг к достижению цели.

Космический совет: хватит откладывать важные дела, пора начинать действовать.

Затишье перед бурей. Китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 июля

♎ Весы

Прошлые конфликты и неурядицы до сих пор терзают душу Весов. Однако груз неприятного огорчения отнюдь не идет вам на пользу. Может, не стоит так много думать о старых неприятностях? Попробуйте проще взглянуть на ситуацию. Конечно, сложно игнорировать ранее нанесенные раны, но если эмоциональные трещины мешают жить — эту проблему пора решать.

Космический совет: не держите обиду на близких, ненависть отравляет сердце.

♏ Скорпион

Наконец, душа представителей этого знака зодиака достигла равновесия и гармонии. Теперь Скорпионы ходят счастливые и несут в мир только добро. Именно в таком состоянии вы достигните запредельных высот: как в карьере, так и во взаимоотношениях. Постарайтесь не сбить положительную волну и не подвергать себя негативным эмоциям.

Космический совет: продолжайте радовать публику улыбкой, вы отлично справляетесь.

♐ Стрелец

Гнев, ярость, обида и злоба — вот что окружает Стрельцов в последнее время. Разве вам нравится постоянно сердиться? Конечно, подобное положение дел огорчает как окружающих, так и вас самих. Пора освободиться от негатива и перезагрузиться. Сходите по магазинам или посетите зажигательную вечеринку. Хороший отдых пойдет вам на пользу.

Космический совет: научитесь контролировать эмоции, нельзя взрываться на пустом месте.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

♑ Козерог

Что случилось с настроением Козерогов? Такими расстроенными и подавленными вы не были уже очень давно. Возможно, проблемы на работе сильно сказались на психологическом состоянии. Однако мимолетная неудача — вовсе не повод ставить на себе крест. Не беспокойтесь, впереди вас ожидает приятный сюрприз. Но помните, что вселенская печаль может все испортить.

Космический совет: не теряйте надежды, еще не все потеряно.

♒ Водолей

Серые будни и бесконечная рутина давно наскучили представителям этого знака зодиака. Водолеи хотят чего-то нового, но сами не понимают, как удовлетворить свои потребности. Творчество и романтика отлично подойдут для нового эмоционального всплеска. Стоит сходить на свидание и вспомнить о давно потерянном хобби.

Космический совет: займитесь любимым делом и посвятите время творчеству.

♊ Рыбы

Наконец, трудности на жизненном пути начали заканчиваться. Однако Рыбы в упор не хотят замечать этого. Вы слишком привыкли к плохому, чтобы поверить в хорошее. Даже если вокруг все замечательно, представители водной стихии ждут подвоха вселенной. Это неправильный подход, пора учиться наслаждаться жизнью, а не ждать очередного ножа в спину.

Космический совет: научитесь оптимизму и пустите радость в свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака смогут получить бонусы от ретроградного Хирона, который продлится до 23 декабря.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

8:31
Кейт Мосс откровенно рассказала о наркозависимости: «Все принимали»
8:19
Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО
8:06
CNN сообщил о приходе смертельной жары в США
7:52
Россиянам начали предлагать туры за картами иностранных банков
7:43
Саша Черно о появившемся у нее поклоннике во время разлада с мужем: «Бешенные эмоции»
7:29
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год