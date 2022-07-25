ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Сотрудники украинских спецслужб пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран ЕС.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. В пресс-службе ведомства отметили, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.
«ФСБ РФ вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — говорится в заявлении спецслужбы.
Уточняется, что украинские разведчики в рамках операции действовали от имени политического руководства своей страны. Они пытались завербовать российских военных летчиков. Обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза в обмен на перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.
В ФСБ подчеркнули, что установили личности сотрудников украинских спецслужб и их пособников, задействованных в этой операции.
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