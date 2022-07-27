Психолог назвала простой вопрос, который убережет от импульсивных покупок
Психолог Гладышева заявила, что от незапланированных покупок может уберечь один вопрос
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
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Незапланированные траты приносят дискомфорт, а еще влекут большие убытки. Избежать их не всегда просто, но это возможно.
Более трети россиян не могут сформировать финансовую подушку. Нередко причиной становятся спонтанные покупки. Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала что сократить незапланированные траты можно с помощью простого вопроса: «Для чего я это делаю?»
«На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств», — сказала психолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Марина Гладышева добавила, что причиной спонтанных покупок может быть компенсация за негативное состояние или стресс. Чтобы справиться с ними, лучше обратиться к специалисту. Причем не нужно думать, что нет ничего страшного, если речь идет о тратах небольших сумм.
«Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба», — сказала Гладышева.
Кроме того, психолог призвала анализировать свои внезапные траты. Как правило совершать их человека вынуждает.какая-то глубокая причина Если ее устранить, то осознанная компенсация потеряет необходимость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам начали предлагать туры за картами иностранных банков.
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