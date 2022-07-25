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Штаб теробороны ДНР заявил о зачистке Углегорской ТЭС в Светлодарске

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 27

Теплоэлектростанция располагается в 18 километрах от известного с 2015 года города Дебальцево.

Штаб теробороны ДНР заявил о зачистке Углегорской ТЭС в Светлодарске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Группировка войск Донецкой и Луганской республик проводит зачистку Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) в Светлодарске. Об этом говорится в дневной сводке штаба теробороны (ДНР) в Telegram-канале.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении.

К слову, вышеуказанная теплоэлектростанция располагается в 18 километрах от известного с 2015 года города Дебальцево, в котором шли ожесточенные бои и с того времени он находится под контролем ДНР.

Углегорская ТЭС входит в список крупнейших в Европе.

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