Группировка войск Донецкой и Луганской республик проводит зачистку Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) в Светлодарске. Об этом говорится в дневной сводке штаба теробороны (ДНР) в Telegram-канале.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении.

К слову, вышеуказанная теплоэлектростанция располагается в 18 километрах от известного с 2015 года города Дебальцево, в котором шли ожесточенные бои и с того времени он находится под контролем ДНР.

Углегорская ТЭС входит в список крупнейших в Европе.