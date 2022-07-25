Финляндия не планирует прекращать выдачу виз российским туристам

Тутти Туппурайнен предупредила, что Евросоюз все же хочет заморозить для россиян любые пути туризма.

Министр по делам Евросоюза ми госсобственности в Финляндии Тутти Туппурайнер отметила, что Хельсинки не планирует прекращать выдачу виз гражданам Российской Федерации. Соответствующее заявление она сделала в беседе с газетой Ilta-Sanomat.

Как рассказала Туппурайнен, ограничения на выдачу туристических виз может ввести сам Евросоюз, но собственных мер по данном вопросу Финляндия не планирует. Министр отметила, что политика страны заключается в поддержке общей секционной политик ЕС против РФ, а не конкретных мер.

Кроме того, Тутти Туппурайнен добавила, что Евросоюз недавно заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией и вполне готов двигаться дальше в своих ограничениях.

В конце июня Финляндия отметила ограничения на въезд для туристов из других государств, введение во время пандемии коронавируса. Однако граждане РФ на данный момент могут попасть в Финляндию только на автомобиле или автобусе, так как полеты в эту страну запрещен. В ответ на решение ЕС закрыть небо, Россия запретила полеты в 36 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пытающиеся попасть в Финляндию туристы сталкиваются с серьезными проблемами, а на границе образовались многокилометровые очереди.