Врач эндокринолог назвал продукт, который вызывает наркотическую ломку
Психолог Поляков: отсутствие сахара вызывает у человека наркотическую ломку
Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock
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Этот продукт нарушает углеводный обмен, способствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Если человек откажется от сахара, то он испытает настоящую ломку. Зависимость от него сильнее в восемь раз, чем от кокаина. Об этом заявил врач-диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.
«Зависимость от сахара по ряду параметров в семь — восемь раз сильнее, чем от наркотиков. Наша нервная система и наш организм очень быстро подсаживается на него. При резком отказе возникает эффект так называемой ломки. Это настоящий легальный наркотик», — рассказывает эксперт.
По словам Полякова, этот продукт нарушает углеводный обмен, способствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета. Кроме того, он способен перевозбудить нервную систему, а также нарушить память, концентрацию внимания и способствовать аффективному эмоциональному поведению. Нервная система быстро к нему привыкает.
«Если ты его не даешь, идет просадка серотонина. Это искусственный допинг, за который приходится платить», — отметил диетолог в беседе с URA.RU.
При этом, при высоком уровне инсулина падает сахар в крови, и человек становится тревожным.
«Больше всего это заметно по детям. Если ребенку во второй половине дня давать много быстрых углеводов, он становится раздражительным, гиперактивным, падает концентрация внимания», — подытожил специалист.
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