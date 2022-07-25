Мне бы в небо: можно ли летать во время беременности

Есть несколько моментов, которые могут сказаться на здоровье будущей мамы: перепады давления и нехватка кислорода в салоне.

Врач-гинеколог Илона Довгаль в беседе с aif.ru рассказала, можно ли женщинам летать во время беременности.

По ее словам, что есть два момента, которые могут сказаться на здоровье будущей мамы: перепады давления, наиболее выраженные во время взлета и посадки, а также нехватка кислорода в салоне. Это вызывает нехватку кислорода и провоцирует тревогу как у матери, так и у ребенка.

«Есть два периода беременности, в течение которых перелеты крайне нежелательны. Это первый триместр (2-я-12-я недели беременности, поскольку в этот период высок риск угрозы прерывания беременности) и третий триместр начиная с 32-й недели, когда существует угроза преждевременных родов», — рассказала эксперт.

Довгаль добавила, что противопоказанием для любых перелетов служит предлежание плаценты. Кроме того, беременная женщина вне зависимости от срока должна посетить своего акушера-гинеколога и проконсультироваться по поводу возможного полета.

Для того чтобы уменьшить риски во время перелета, нужно соблюдать следующие правила: надеть свободную одежду и обувь, зарегистрироваться на рейс заранее и постараться выбрать место с увеличенным пространством для ног, много пить воды, взять с собой влажные салфетки или спрей и использовать ремень безопасности.

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