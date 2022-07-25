Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Песков: удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 11

Высокоточным оружием в порту на днях был уничтожен корабль ВМС Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon.

Песков: удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На процесс отгрузки зерна в рамках «продуктового» соглашения удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять. Категорично ответил в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой и не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей и вывоза зерна», — подчеркнул Песков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, высокоточным оружием в порту на днях был уничтожен корабль ВМС Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon. В частности, из строя были выведены мощности ремонтных предприятий ВМС Украины.

«Продуктовое» соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле при участии министра обороны России Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара, а также генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

13:04
Дроботенко рассказал о своих романтических встречах с коллегой
12:56
Песков: удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна
12:39
Финляндия не планирует прекращать выдачу виз российским туристам
12:26
Украинские диверсанты на двух катерах уничтожены под Херсоном
12:17
Уничтожена перевалочная база с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области
12:12
В Следственном комитете прошел день сотрудников следствия РФ

Сейчас читают

Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в жесткое ДТП и чудом уцелел
Битва Обезьяны и Тигра: китайский гороскоп на август 2022 года
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год