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Израиль пригрозил ответными мерами при закрытии офисов «Сохнут» в РФ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 69

Израиль подготовит ответные меры в отношении РФ при закрытии офисов «Сохнут»

Израиль пригрозил ответными мерами при закрытии офисов «Сохнут» в РФ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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В администрации предупредили, что между «пряником» и «кнутом» в отношении России будет принят второй вариант с жесткими ответными мерами.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер в том случае, если Российская Федерация ликвидирует на свое территории работу еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на источники в администрации страны.

Как отмечается в материале издания, в минувшую субботу на заседании министры требовали от Яира Лапида ужесточить отношения с Москвой и пересмотреть политику Израиля в отношении специальной военной операции на Украине.

«Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только «кнутом», но и «пряником», — отметил автор статьи.

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что Лапид вполне способен пригрозить Москве жесткими мерами.

«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия с российской стороны, но тем не менее это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых сейчас не участвует», — пояснил бывший посол.

Минюст России проведет беседу по поводу дальнейшей судьбы «Сохнута» 28 июля. Ранее агентству было направлено требование приостановить деятельность на территории РФ, однако ни сама компания, ни МИД Израиля данную ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за имущества евреев.

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