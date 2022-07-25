Урнер запомнился по роли прагматичного и послушного охранника главного злодея картины.

Умер актер из «Титаника» Дэвид Уорнер

Фото: Кадр из к/ф "Титаник", реж. Джеймс Кэмерон, 1997

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Умер британский актер Дэвид Уорнер. Об этом сообщило издание The Guardian. По словам челенов его семьи, артист скончался из-за онкологического заболевания. Ему было 80 лет.

«Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным достоинством. Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать. Мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие затрагивало жизни стольких людей на протяжении многих лет. Мы убиты горем», — написано в заявлении родственников.

Дэфид Уорнер родился в Манчестере в 1941 году. После школы он учился в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне. В 21 год он получил главную роль в фильме Карела Рейша «Морган: Подходящий клинический случай». Актер сыграл в таких фильмах и сериалах как «Титаник», «Звездный путь», «Твин Пикс», «Планета обезьян» и «Доктор Кто».

Как ранее писал 5-tv.ru, автор комиксов о супергерое Бэтмене Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Печальную новость сообщила вдова покойного.

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