Политолог Кортунов объяснил, когда Россия «закрутит» газовый вентиль Европе

В ЕС назвали РФ ненадежным поставщиком газа и начали готовиться к прекращению поставок топлива.

В Европе на фоне снижения поставок российского газа начали готовиться к их полному прекращению. При этом самой России нет никакого смысла покидать европейский рынок или специально закручивать газовый вентиль. По крайней мере, пока потоки топлива не будут полностью переориентированы на азиатских потребителей. Такое мнение высказал политолог Андрей Кортунов.

«России на самом деле очень невыгодно полностью и навеки покидать Европу. Ведь вся имеющаяся инфраструктура была создана как раз для того, чтобы снабжать энергией именно европейских потребителей. И наши амбиции, связанные с лозунгом „Газовое будущее России — это азиатское направление“, похвальны и вполне реальны, но нужно время для приспособления к работе с азиатскими пользователями», — заявил эксперт в комментарии «Вечерней Москве».

По словам Кортунова, Индия и Китай, которые рассматриваются как основные покупатели российских энергоносителей, в перспективе планируют уйти от использования углеводородов. И это тоже нужно учитывать в долгосрочной энергетической стратегии России.

«Даже если РФ, Китай и Индия наладят рынок поставок энергии, постепенно, а вернее к 2060 году, России придется придумать альтернативные способы продажи топлива, потому что к этому времени Китай планирует полностью избавиться от всех углеводородов», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что остальной мир пойдет по тому же пути, поэтому понадобятся новые механизмы экспорта российских энергоресурсов.

Возвращаясь к поставкам газа в Европу, Кортунов отметил, что далеко не каждая страна там готова немедленно отказаться от российских энергоресурсов. Полный переход европейских государств к альтернативным источникам энергии будет представлять собой очень длительный и постепенный процесс, подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. Заявление прозвучало на фоне возобновления поставок голубого топлива по трубопроводу «Северный поток» после завершения плановых технических работ.