Посольство РФ иронично прокомментировало топливный обмен Венгрии и Латвии

Если Венгрия считает Латвию своим стратегическим партнером по энергетике, то почему бы ей не получать оттуда нефть и газ «с ароматом демократии». Соответствующее заявление сделало посольство РФ в Telegram-канале.

«Мы надеемся, что в результате их плодотворного сотрудничества в Венгрию будут поступать высококачественные балтийская нефть и газ — приправленные несравненным ароматом свободы и либеральной демократии», — заявили в диппредставительстве.

Внимание российских дипломатов привлекло заявление главы МИД Венгрии Аниты Орбан о том, что во время недавних консультаций с латвийским коллегой предметом обсуждения стали вопросы «энергетического сотрудничества».

В посольстве напомнили, что Будапешту хорошо известно — РФ готова к консультациям по всем аспектам двустороннего обмена ресурсами. Оно выдержало испытание временем и исторически доказало свою выгоду для обеих сторон.

«Однако, если венгерское правительство намерено искать нового стратегического партнера в сфере энергетики именно в Риге, то мы можем пожелать обеим странам успехов в этом направлении», — иронично заявили в диппредставительстве.

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