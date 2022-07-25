Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Полученные «Газпромом» документы от Siemens по ремонту турбин не снимают риски

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Вопросы касательно санкций Евросоюза и Великобритании по-прежнему остаются открытыми, от них зависит поставка двигателя в Россию.

Полученные «Газпромом» документы от Siemens по ремонту турбин не снимают риски

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила о том, что получила документы от канадских властей и компании Siemens по ремонту турбин для газового трубопровода «Северный поток», однако они не проясняют ранее поставленные вопросы. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале газового концерна.

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — сказано в сообщении.

В связи с этим российская компания снова запросила у Siemens документы, чтобы решить возникшие вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания Siemens Energy, занимающаяся производством газовых турбин, направила российскому «Газпрому» экспортную лицензию. Выданная Канадой лицензия позволяет транспортировать и ремонтировать газовые турбины «Северного потока» до конца 2024-го года.

+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

19:21
Ведут прицельный огонь: ВСУ из минометов обстреливают село в Курской области
19:16
Сотрудники Росгвардии возвращают города Донбасса к мирной жизни
19:10
Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал
19:03
Нумизмат назвал цену старой пятирублевой купюры
18:52
Врач эндокринолог назвал продукт, который вызывает наркотическую ломку
18:37
Лавров: в сделке по зерну нет ничего, что запрещало бы продолжать СВО

Сейчас читают

Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год