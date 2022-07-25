Немецкая компания согласилась перевозить газовую турбину только при одном условии.

Siemens направила «Газпрому» лицензию на турбину до конца 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Немецкая компания Siemens Energy, занимающаяся производством газовых турбин, направила российскому «Газпрому» экспортную лицензию. Выданная Канадой лицензия позволяет транспортировать и ремонтировать газовые турбины «Северного потока» до конца 2024-го года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

При этом компания поставила одно условие — «Газпром» должен прислать необходимые таможенные документы и изменить базис поставки с Канады на конечный пункт в Россию.

Отмечается, что после успешного обмена документацией турбину можно будет отправить из Германии в Россию в середине текущей недели. Ранее транспортировка была невозможной из-за введенных санкций.

Незадолго до этого информационное агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому переезд турбины задерживается якобы из-за нежелания России выдать разрешение. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данное сообщение. Представитель Кремля подчеркнул, что причиной задержки турбины стал тот факт, что российская сторона не получила необходимой технической и юридической документации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия подтвердила, что прекратит оказывать поддержку Украине в случае дефицита газа.

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