Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Польше заявили, что Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Министр климата Польши Москва: Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС

В Польше заявили, что Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Новый механизм газовой солидарности ЕС может обернуться серьезными проблемами уже ближайшей зимой, выразила опасения польский министр.

Варшава не готова делиться своим газом с другими странами Евросоюза. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в рамках пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — считает польский политик.

Она подчеркнула, что сейчас хранилища Варшавы полны, потребности государства удовлетворены в отличие от тех стран ЕС, что ввели ограничения с целью сокращения спроса на газ.

По мнению Москвы, странам не стоит соглашаться на такие шаги, поскольку неизвестно, какой выдастся предстоящая зима. Подобные решения могут грозить серьезными проблемами. Чиновница полагает, что сейчас стоит обсуждать либо экономию топлива в отдельно взятых странах, либо добровольные механизмы.

Среди противников инициативы Еврокомиссии по сокращению спроса на газ на 15% с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года польский министр назвала Португалию, Грецию, Испанию, Мальту и Кипр.

На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины страны ЕС и США развернули масштабную санкционную войну против России. Однако в результате серьезный удар был нанесен не только по Москве, но и по странам-инициаторам. Особенно пострадала энергетическая сфера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия подтвердила намерение прекратить поддержку Украины в случае дефицита газа.

+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

20:45
Май Абрикосов сравнил Галкина с козлом за сравнение Пугачевой с шифоньером
20:33
Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
20:28
Посетителей аэропорта Далласа эвакуируют из-за сообщений о стрельбе
20:27
Политолог Кортунов объяснил, когда Россия «закрутит» газовый вентиль Европе
20:09
«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока»
20:04
«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»

Сейчас читают

Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год