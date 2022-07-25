«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока»
Ожидаемое снижение поставок по газотрубе через два дня — вдвое.
Фото, видео: 5-tv.ru
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И новость последних минут. «Газпром» останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя. Подошел срок его ремонта.
В компании сообщают, что из-за этого поставки по «Северному потоку» с 27 июля упадут вдвое — до 33 миллионов кубометров в сутки. На этом фоне цена на газ на торгах в Европе уже подскочила на восемь процентов.
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