«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока»

И новость последних минут. «Газпром» останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя. Подошел срок его ремонта.

В компании сообщают, что из-за этого поставки по «Северному потоку» с 27 июля упадут вдвое — до 33 миллионов кубометров в сутки. На этом фоне цена на газ на торгах в Европе уже подскочила на восемь процентов.