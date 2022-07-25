Как распознать у себя слишком жидкую кровь и чем она опасна

Симптомы и последствия недостатка в крови тромбоцитов, назвал врач Кирилл Ювченко.

Слишком жидкая кровь, характеризующаяся пониженным содержанием тромбоцитов, может представлять опасность для человека. При этом зачастую люди даже не догадываются, что пребывают в опасном состоянии, пишет портал «Доктор Питер».

О пониженном уровне тромбоцитов в организме и слишком жидкой крови свидетельствуют четыре признака. Один из самых распространенных — регулярное появление кровоподтеков и синяков на теле даже при незначительных ушибах или сдавливании кожи.

Также о недостатке тромбоцитов могут говорить частые кровотечения. Например, кровоточивость десен, кровоизлияния в слизистые оболочки глаза, кровь в стуле или моче, а также кровотечения из носа.

Третий признак — мелкие красно-фиолетовые пятна и сыпь на коже, в первую очередь, на голенях. Наконец, четвертым симптомом жидкой крови может быть постоянная усталость, которая ощущается даже после полноценного отдыха.

По словам врача Кирилла Ювченко, слишком жидкая кровь может быть следствием приема определенных лекарств, однако в любом случае при обнаружении у себя названных симптомов необходимо пройти обследование и сдать анализы.

«Кровь может становиться жидкой, когда в ней много воды. Это может вызывать отеки и повышать давление. Определить на глаз, жидкая кровь или густая, невозможно — для этого нужно выполнить общий анализ крови», — цитирует медика портал.

Ювченко пояснил, что в результатах исследований нужно обратить внимание на показатель гематокрита — соотношение клеток крови к общему объему крови: чем он меньше, тем кровь более жидкая.

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