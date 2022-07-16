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Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 454

Украинская певица Приходько заявила об отвращении и ненависти ко всему русскому народу

Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Тема:
Специальная военная операция России

Победившая в проекте «Фабрика звезд — 7» украинская певица пожелала ада на земле каждому россиянину, его близким и детям.

Украинская певица Анастасия Приходько пожелала ада на земле каждому россиянину и заявила о ненависти и отвращении ко всем до единого. На своей странице в соцсети она опубликовала фото погибшей девочки и скриншот с комментариями к нему якобы от жителей РФ.

«Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать обо всех несогласных… У меня эта нация вызывает отвращение без перебора! Я хочу, чтобы самое высшее наказание бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким, к вашим детям! бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!» — написала артистка.

Позже администраторы соцсети скрыли кадр из публикации Приходько, объяснив, что она разместила тяжелый для восприятия контент. Певица в своем ответе обратилась лично к создателю Марку Цукербергу (Внесен МИД РФ в список американцев, формирующих русофобскую повестку, ему бессрочно запрещен въезд в Россию. — Прим. ред.), заявив — это не контент, а реальная жизнь на Украине.

В 2007 году Анастасия Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 7», после чего подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009-м она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение», свою песню исполнила на двух языках — русском и украинском. В 2018-м заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, но в 2021-м снова вышла на сцену.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение между Киевом и отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). ВСУ возобновили обстрелы по городам соседних территорий, в том числе использовали тяжелую артиллерию. Во избежание гуманитарной катастрофы главы Донбасса обратились к Москве за помощью.

Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию преступного киевского режима, а также защиту мирного населения ЛДНР, подвергавшегося «геноциду и издевательствам» в течение восьми последних лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер София Стужук стала врагом родной Украины за недостаточно эмоциональное сопереживание соотечественникам в связи с вооруженным конфликтом.

Тема:
Специальная военная операция России
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