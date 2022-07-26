NI: Россия добилась рекордного профицита после в условиях западных санкций
Рестрикции против РФ оказались более опасны для остального мира, нежели для нее.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Антироссийские санкции не смогли разрушить экономику России. Во втором квартале текущего года профицит внешней торговли страны достиг рекордных показателей — 70,1 миллиарда долларов, пишет The National Interest (NI).
Рубль продемонстрировал превосходную стабильность, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Подобный успех обусловлен высокими ценами на товары и способностью РФ экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
А вот для западных стран собственные санкции оказались разрушительными. Две основные проблемы — нехватка топлива в связи с сокращением поставок из РФ и внезапный рост цен на энергоносители, которые сильно подстегивают инфляцию.
Как отмечают авторы NI, ограничения против России больше опасны для всего мира, чем для нее самой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе России над Западом на трех фронтах.
Читайте также
94%
0.39 58.67
0.91
Нашли ошибку?