Антироссийские санкции не смогли разрушить экономику России. Во втором квартале текущего года профицит внешней торговли страны достиг рекордных показателей — 70,1 миллиарда долларов, пишет The National Interest (NI).

Рубль продемонстрировал превосходную стабильность, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Подобный успех обусловлен высокими ценами на товары и способностью РФ экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

А вот для западных стран собственные санкции оказались разрушительными. Две основные проблемы — нехватка топлива в связи с сокращением поставок из РФ и внезапный рост цен на энергоносители, которые сильно подстегивают инфляцию.

Как отмечают авторы NI, ограничения против России больше опасны для всего мира, чем для нее самой.

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