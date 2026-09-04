«Совершенно неприемлемо»: в МИД Литвы призвали ограничить россиянам въезд

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Глава дипведомства также потребовал больше санкций против РФ.

В МИД Литвы призвали к новым ограничениям для россиян

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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В МИД Литвы призвали ограничить россиянам въезд в страну

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предложил НАТО ограничить передвижение «российских граждан, дипломатов и шпионов» по европейской территории. Соответствующее заявление процитировал литовский телеканал TV3.

«Мы должны ограничить их (россиян — Прим. ред.) возможность полностью свободно перемещаться по Евросоюзу», — сказал Будрис.

Кроме того, глава дипведомства призвал ограничить регистрацию шенгенских виз для россиян. По его словам, в 2025–2026 годах было выдано рекордное количество виз для граждан России, что «совершенно неприемлемо». Также политик призвал правительство согласовывать и принимать больше санкций против РФ.

Ранее в июле литовский МИД сообщил, что республика заблокирует въезд для россиян и белорусов, которые поддерживают СВО или относятся к ней нейтрально. Также дипломаты уточнили, что в законодательство будут внесены поправки, направленные против «пророссийской пропаганды» на территории Литвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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