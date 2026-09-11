Путин: против России ввели 30 тысяч санкций

Против России другими государствами введено около 30 тысяч санкций — вдвое больше, чем в отношении всех остальных стран мира вместе взятых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового совета БРИКС.

«В сложнейших условиях Россия действовала с суверенностью в своих силах. С опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологии и образования, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами», — сказал Путин.

Президент также заявил, что конкуренция между странами за влияние в мировой экономике приобретает неприглядные формы. Отдельные государства, стремясь укрепить свои позиции, пытаются воздействовать на логистику и инфраструктуру. В числе таких действий он назвал разрушение объектов и захват судов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва не собирается просить Брюссель об отмене санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у РФ есть другие партнеры, готовые к честному двустороннему сотрудничеству.

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