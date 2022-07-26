Пожилым британцам больше не хватает пенсионных выплат из-за роста цен на продукты и другие товары. Многие уже поняли, что не смогут платить за отопление зимой из-за высокой стоимости газа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/Ruth Roeder; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Британии тысячи пенсионеров вновь выходят на работу. Об этом пишет газета The Guardian. По словам автора статьи, связано это с повышением цен на все товары.

Пожилые люди чувствуют себя беднее, чем когда-либо прежде. Многие буквально вынуждены искать себе дополнительный источник дохода, помимо пенсионных выплат. И эта тревожная тенденция уже достигла масштабов всего Соединенного королевства.

«Согласно данным Управления национальной статистики, сейчас гораздо больше людей в возрасте 50 лет и старше работают или ищут работу, чем до пандемии. В прошлом году работающих пенсионеров стало на 116 тысяч больше. И речь идет именно о тех, кто уже вышел на пенсию, но решил вернуться на работу», — говорится в статье.

Издание поясняет: в первую очередь пенсионеры боятся, что им не хватит денег на отопление зимой — из-за повышения цен на газ. А кто-то уже сейчас испытывает большие финансовые трудности и вынужден экономить даже на продуктах.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

9:03
Бизнесмен спас реку в Тамбове строительством плотины и теперь пойдет под суд
8:51
Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»
8:40
В посольстве РФ объяснили заявления Госдепа об «изоляции» воспаленным воображением
8:28
Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»
8:17
Тысячи пенсионеров в Британии вынужденно возвращаются на работу из-за инфляции
8:05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
Состояние заразившегося СОVID Байдена резко изменилось
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год