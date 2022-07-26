Тысячи пенсионеров в Британии вынужденно возвращаются на работу из-за инфляции

В Британии тысячи пенсионеров вновь выходят на работу. Об этом пишет газета The Guardian. По словам автора статьи, связано это с повышением цен на все товары.

Пожилые люди чувствуют себя беднее, чем когда-либо прежде. Многие буквально вынуждены искать себе дополнительный источник дохода, помимо пенсионных выплат. И эта тревожная тенденция уже достигла масштабов всего Соединенного королевства.

«Согласно данным Управления национальной статистики, сейчас гораздо больше людей в возрасте 50 лет и старше работают или ищут работу, чем до пандемии. В прошлом году работающих пенсионеров стало на 116 тысяч больше. И речь идет именно о тех, кто уже вышел на пенсию, но решил вернуться на работу», — говорится в статье.

Издание поясняет: в первую очередь пенсионеры боятся, что им не хватит денег на отопление зимой — из-за повышения цен на газ. А кто-то уже сейчас испытывает большие финансовые трудности и вынужден экономить даже на продуктах.