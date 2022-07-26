«Мисс Россия-2022» стала уроженка Оренбурга Анна Линникова

Фото, видео: Instagram* / ann_lnnn; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Изначально на титул претендовали более 150 тысяч россиянок, но до последнего финала дошли только 25 девушек.

В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2022». В этом году обладательницей титула стала Анна Линникова.

Она — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Девушке 22 года, она родилась в Оренбурге и сейчас учится на PR-отделении.

Изначально на титул претендовали более 150 тысяч красавиц. Однако до финала дошли лишь 25 девушек. Каждая из которых на протяжении нескольких месяцев доказывала, что именно она достойна престижного титула.

Корону победительнице вручала «Мисс Россия-2019».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

9:03
Бизнесмен спас реку в Тамбове строительством плотины и теперь пойдет под суд
8:51
Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»
8:40
В посольстве РФ объяснили заявления Госдепа об «изоляции» воспаленным воображением
8:28
Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»
8:17
Тысячи пенсионеров в Британии вынужденно возвращаются на работу из-за инфляции
8:05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
Состояние заразившегося СОVID Байдена резко изменилось
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год