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Express: в Европе началась паника из-за заявления «Газпрома» о сокращении поставок

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 137

Решение российской корпорации вступает в силу с 27 июля.

Express: в Европе началась паника из-за заявления «Газпрома» о сокращении поставок

Фото: www.globallookpress.com / Jriy Bereznuk

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Российская корпорация «Газпром» объявила о планах снизить поставки газа в Европу по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Это заявление вызвало панику в Европе, рассказал британский обозреватель газеты Express Джейкоб Пол.

По словам автора статьи, на решение "Газпрома" сразу же обратили внимание все министры энергетики стран Европейского союза. Они вскоре соберутся на экстренном заседании в Брюсселе, где обсудят чрезвычайный план действий по экономии газа.

Также сообщается, что подобного развития событий опасалась Еврокомиссия, поскольку ЕС импортирует 40% газа из России.

«И пока большая часть ЕС чувствует последствия газового давления, из-за которого энергетический кризис начинает выходить из-под контроля, показывая российскую власть над поставками в Европу, блок старается изо всех сил избежать кошмарного сценария на зиму», — отметил Джейкоб Пол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министра климата Польши Анна Москва завила, что Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС. Политик добавила, что газовые хранилища страны полностью заполнены.

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