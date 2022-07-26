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Не только музыкой обрадуют: кто из звезд сыграет свадьбу на LiveFest в Сочи?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 135

Среди заявленных выступающих Елка, Ида Галич, Мари Краймбрери, Баста, Звонкий, группа «Винтаж», Artik&Asti, Дава и другие. Двоим из этого списка не приписал в последнее время роман только ленивый.

Не только музыкой обрадуют: кто из звезд сыграет свадьбу на LiveFest в Сочи?

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В середине августа в Сочи состоится фестиваль LiveFest. На протяжении трех дней всех гостей и отдыхающих курорта ожидают не только многочисленные музыкальные сюрпризы от артистов, развлекательные зоны для детей и взрослых, но и дворец бракосочетаний Love is Life. По информации StarHit, одна из приглашенных звезд намерена воспользоваться предложением организаторов и прямо во время фестиваля сыграть свадьбу.

Корнер дворца бракосочетаний Love is Life будет установлен прямо на площадке мероприятия. Узаконить свои отношения на Красной поляне под любимые хиты звезд смогут все желающие. При этом брак будет считаться действительным на территории России. Но главным сюрпризом масштабного мероприятия станет звездная свадьба. Среди заявленных выступающих Елка, Ида Галич, Мари Краймбрери, Баста, Звонкий, группа «Винтаж», Artik& Asti, Дава и многие другие. Но кто из них все-таки сменит свой статус?

Пока поклонники исполнителей предполагают — оформить отношения могут Ида Галич или Мари Краймбрери — им в последнее время приписывают романы. Краймбрери то и дело пытаются уличить в отношениях с блогером Давой, а Галич периодически замечают в компании блогера Стаса Круглицкого. Ни одна из них не спешит официально подтверждать изменения статуса. Возможно, именно на фестивале все резко поменяется?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий дважды чуть не сорвал собственную свадьбу.

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